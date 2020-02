Zielinski-Napoli, accordo sul rinnovo in stand-by

Piotr Zielinski è sempre più al centro del progetto Napoli, ma manca ancora l’ accordo per prolungare il contratto

“Può diventare molto, molto forte, un campione. Piotr Zielinski ha una gamba e una tecnica importante, ma deve migliorare l’ultimo passaggio”. Questa l’investitura di Gattuso, uno che di centrocampisti se ne intende. 20 presenze da titolare su 22 complessive, in altrettante giornate di Serie A. Fedelissimo di Ancelotti, poi del neo tecnico. Segna ancora poco per quanto produce, al momento 2 gol, ma la crescita del polacco spicca nell’annata fallimentare del Napoli. Che se ne è accorto, e da tempo lavora al rinnovo di contratto.

Il polacco va in scadenza il 30 giugno del 2021. Una data non più così lontana. Il Napoli, secondo quanto riportato dal portale calciomercato.com, è al lavoro per prolungare l’attuale accordo. Secondo quanto appreso, l’ultima offerta degli azzurri è per un contratto fino al 2024, con annesso adeguamento dell’ingaggio, attualmente fermo a 1,1 milioni a stagione. Nella proposta di rinnovo è però inclusa, su specifica richiesta del presidente De Laurentiis, una clausola rescissoria molto alta, da 80-85 milioni di euro. Troppo, secondo Zielinski. E allora Giuntoli continua a trattare con Bartlomiej Bolak, l’agente del classe ’94: situazione in stand-by, ma il Napoli vuole blindare il “campione” di Gattuso. E lo vuole fare il prima possibile.

