Mertens – Ancora fastidio alla caviglia, rimandato il rientro in Italia

Tramite il proprio sito, il giornalista Gianluca Di Marzio, ha aggiornato sulle condizioni di Mertens.

Dries Mertens, secondo gianlucadimarzio.com, è destinato a restare qualche altro giorno in Belgio e rimandare ulteriormente il suo ritorno in campo:

“L’attaccante del Napoli, dopo essere tornato ad Anversa lo scorso 30 gennaio per curare la caviglia sinistra, dovrà infatti rimanere in Belgio per altri 7/10 giorni. Questo il periodo che più o meno servirà al belga per i trattamenti e la riabilitazione alla caviglia sinistra”.

