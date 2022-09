Matteo Politano nella Top XI della Champions League

Politano nella Top XI della Champions League

Matteo Politano è nella Top XI della seconda giornata della fase a gironi di Champions League, man of the match ieri in Rangers-Napoli.

TOP XI CHAMPIONS LEAGUE (5-4-1): Adan (Sporting CP); Dumfries (Inter), Stones (Man City), Matip (Liverpool), Lucas Hernandez (Bayern), Meijer (Club Brugge); Valverde (Real Madrid), Politano (Napoli), Andrich (Bayer Leverkusen), Sterling (Chelsea); Jutglà (Club Brugge)

