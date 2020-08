TUTTOSPORT – Napoli, Maksimovic può partire. Questo il sostituto

Dall’addio a Maksimovic arriverebbe dall’Arsenal un difensore esperto come Sokratis Papastathopoulos

Tuttosport scrive a proposito di una eventuale cessione da parte del Napoli di Nikola Maksimovic. In tal caso arriverebbe poi un difensore esperto come Sokratis Papastathopoulos che costa 10 milioni di euro. Operazioni che non potranno essere chiuse in tempo per il ritiro che inizierà ufficialmente domenica.

Il quotidiano sportivo riferisce: “Dall’addio a Maksimovic, poi, arriverebbe dall’Arsenal un difensore esperto come Sokratis Papastathopoulos che costa 10 milioni di euro. Tutte queste operazioni non potranno essere chiuse in tempo per il ritiro che inizierà ufficialmente domenica”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli – In Polonia sono sicuri, Karbownik al posto di Ghoulam

Koulibaly-City, l’offerta da 70 milioni ci sarà

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cade da barca a vela, ritrovato vivo dopo tre ore