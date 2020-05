Serie A, il via è previsto il 13 giugno. Fissate anche le date della Coppa Italia

Serie A, la ripresa del campionato è prevista per il 13 giugno. Fissate anche le date della Coppa Italia

Lega Serie A – Durante l’assemblea della Lega, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si è proposto di ricominciare il campionato a partire dal 13 o dal 20 giugno, con la prima data che ha raccolto maggiori consensi.

Dopo la riunione sui diritti tv, è iniziata l’assemblea con tutte e venti società di Serie A collegate in videocall. In caso dovesse esser confermata la data del 13 giugno per la ripartenza, la bozza di calendario prevede partite ogni 3-4 giorni fino alla conclusione del 2 agosto, con pause soltanto per disputare le semifinali di ritorno e la finale di Coppa Italia, in calendario rispettivamente il 1° e il 22 luglio.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, Sileri sulla Fase 2: “Da giugno possibili spostamenti fra regioni”

Shock in Turchia, calciatore uccide il figlio malato di CoViD-19

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Marinaio accoltella due colleghi