Coronavirus, Sileri sulla Fase 2: “Da giugno possibili spostamenti fra regioni”

Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, è intervenuto a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital

Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, è intervenuto a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital: “Penso che dal primo giugno ci sarà la possibilità di spostarsi da una regione all’altra. E secondo me sarà possibile uscire anche dalla Lombardia. Dal 18 maggio faremo un passo avanti e di questo ne sono sicuro e per fine mese ci sarà maggiore libertà. Non possiamo non tenere conto che ci sono 12 regioni che hanno meno di 12 infetti“, ha sottolineato il viceministro che ha chiuso dicendo “Ovviamente non posso garantire oggi la libertà del movimento fra diverse regioni perché è un momento di osservazione. Siamo solo all’inizio della Fase 2”.

