José Callejon non rinnoverà col Napoli, chiuderà la carriera nella Liga. Il Valencia gli avrebbe offerto un biennale da 3 milioni di euro a stagione.

José Callejon non rinnoverà col Napoli

José Callejon non rinnoverà col Napoli, chiuderà la carriera nella Liga, tre club spagnoli l’hanno già contattato.

L’esterno spagnolo è una delle tante situazioni ancora in sospeso della società azzurra e sembra non esserci futuro per José Callejon al Napoli. A tale proposito ne parla la Gazzetta dello Sport:

José Callejon non rinnoverà

“Lo spagnolo non rinnoverà col Napoli e andrà a chiudere la carriera nella Liga. Sono diverse le offerte che sta valutando: Valencia, Siviglia e Atletico Madrid l’hanno già contattato. Il Valencia gli avrebbe offerto un biennale da 3 milioni di euro a stagione. Bisognerà potenziare la fascia destra per il futuro”

José Callejon

