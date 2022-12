Il sogno di Osimhen: “Voglio vincere la Champions”

Victor Osimhen e il suo sogno nel cassetto: vincere una Champions League. Il giocatore, lo aveva confidato proprio ad Aurelio De Laurentiis nel 2020. Questo è quanto riportato dal quotidiano:

E per Victor c’è sempre un supplemento di lavoro tecnico e tattico che il giocatore per generosità chiede. Perché ha voglia di migliorarsi, per vincere qualcosa di importante. Nemmeno sognabile per il bimbo che vendeva acqua per le strade di Lagos. E non è solo lo scudetto il suo obiettivo. Il sogno vero, Osimhen lo rivelò a Capri, nel primo incontro avuto col presidente De Laurentiis, era l’estate del 2020. «Io voglio vincere la Champions!». Da febbraio ricomincia anche in campo europeo un cammino che non può avere preclusioni. Pur essendo sempre un sogno”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

