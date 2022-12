Repubblica – Demme, l’entourage incontrerà Giuntoli per decidere il suo futuro.

Diego Demme è pronto a cambiare aria, ma non è detto che succederà così velocemente. Il quotidiano torna a parlare del centrocampista, che nel Napoli, è tra i meno utilizzati da Spalletti in questa prima fase di stagione. Il giocatore, difatti, potrebbe decidere di cambiare aria già da gennaio:

“Ha giocato poco, appena 19 minuti, e potrebbe chiedere la cessione per avere più spazio altrove. Il centrocampista tedesco è stato sfortunato: si è fermato ad inizio stagione (frattura del piede) ed è scivolato indietro nelle gerarchie della squadra. Poi è tornato, ma non è stato facile trovare spazio considerate le prestazioni di Lobotka e Anguissa, diventati intoccabili. La prima alternativa al terzetto in mediana è Ndombele e quindi per l’ex capitano del Lipsia è stato difficile mettersi in mostra.