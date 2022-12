Bergomi: “L’Inter deve battere il Napoli per lanciare un messaggio”

L’ex difensore dell’Inter Giuseppe Bergomi ha parlato del Napoli durante un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell’Inter ed attuale opinionista di Sky, ha parlato di Inter e Napoli ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L’ex giocatore ha affermato che il club nerazzurro dovrebbe battere gli azzurri per dimostrare di essere ancora in gara per la vittoria dello Scudetto.

Ecco le sue parole:

“È una squadra fragile emotivamente e senza tanto equilibrio: le ultime gare le ha fatte bene con una mediana tutta offensiva e con Calha come piacevole sorpresa da regista. Il ritorno di Brozovic sarà importante, ma la squadra concederà sempre qualcosa: è costruita così. E poi tutti dicono che sia forte fisicamente, ma per me non lo è: rischia ad ogni angolo perché fa fatica ad accoppiarsi, avendo 5 giocatori alti e 5 piccoletti.”

