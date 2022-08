Giuntoli chiude all’arrivo di Ronaldo: “Non c’è niente di concreto”

Il Ds Giuntoli chiude la porta all’arrivo del portoghese

Cristiano Ronaldo al Napoli? Arriva finalmente le risposta del club. Il Ds Cristiano Giuntoli, nel pre partita di Napoli-Lecce ai microfoni di Dazn, ha chiuso la porta ad un possibile arrivo dell’attaccante in forza al Manchester United.

Queste le sue parole:

“È un calciatore straordinario e noi possiamo solo esaltarlo. Non c’è niente di vero, abbiamo ottimo rapporto con il suo agente ma non c’è mai stato niente di concreto“

