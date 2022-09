Napoli-Liverpool, probabile presenza di Mertens al Maradona

Dries Mertens potrebbe essere presente allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione della sfida tra Napoli e Liverpool.

È quasi tutto pronto per la sfida di Champions League tra Napoli e Liverpool e tra i presenti allo Stadio Maradona potrebbe esserci anche Dries Mertens. L’ex attaccante azzurro è attualmente al Galatasaray, nonostante avrebbe voluto rimanere con il club partenopeo. Non a caso da quando ha lasciato il Napoli è tornato più volte nel capoluogo campano insieme a sua moglie Kat ed al figlio Ciro Romeo, proprio come oggi. Tutto fa pensare dunque che potrebbe vedere in prima persona il debutto degli azzurri in Champions League.

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“Lorenzo Insigne, l’8 agosto 2020, su calcio di rigore, contro il Barcellona al Camp Nou, è stato l’ultimo calciatore del Napoli a segnare in Champions League. Il penultimo è stato Dries Mertens, nella gara di andata. Proprio il belga potrebbe tornare per la prima volta da ex a Fuorigrotta stasera, una suggestione motivata dal fatto che è rientrato in città con sua moglie Kat.”

