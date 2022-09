Benitez su Napoli-Liverpool: “Un azzurro pericoloso per gli inglesi”

Rafael Benitez, ex allenatore di Napoli e Liverpool, ha parlato del match di Champions League tra i due club.

L’ex allenatore di Napoli e Liverpool Rafael Benitez ha parlato sul Times della sfida di Champions League tra le due squadre. Rafael Benitez conosce abbastanza bene entrambe le squadra, ma in questo caso ha parlato in particolare di un giocatore del Napoli. Secondo il tecnico, quest’ultimo potrebbe essere decisivo nella gara che andrà in scena questa sera e potrebbe costituire una minaccia per il club inglese.

“Kvaratskhelia sarà un nome per molti sconosciuto, ma per il Liverpool rappresenta una minaccia. Ha giocato come ala sinistra ma può utilizzare entrambi i piedi, può dribblare su entrambi i lati e finalizzare. Ha un gran ritmo e voglia di lasciare il segno nelle gare. A Spalletti piace costruire da dietro, lo ha fatto soprattutto con David Ospina tra i pali. Adesso c’è Alex Meret ma secondo le statistiche quando si tratta di costruire dal basso sono ancora primi in Serie A.”

