VIDEO – Fabian saluta Napoli: “Orgoglioso di aver giocato qui. I tifosi mi hanno insegnato una cosa”

Fabian Ruiz saluta Napoli, i tifosi e i compagni di squadra con un bellissimo messaggio su Instagram. Il centrocampista spagnolo è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Di seguito il messaggio:

“Forza Napoli Sempre. Questo è il motto che mi ha accompagnato in questi ultimi quattro anni lottando per la maglia del Napoli. Mi avete insegnato che qui il calcio è molto più che uno sport, che si vive in maniera speciale, differente, al di là dei novanta minuti.

Dal primo giorno, tanto la città quanto la squadra mi avete accolto come uno di voi e mi avete aiutato a crescere molto in poco tempo ed è difficile riassumere tutto ciò che ho vissuto qui. Ho sempre provato a ricambiare la fiducia che mi avete dato rispondendo sul campo, combattendo su ogni pallone e dando tutto in ogni partita.

Oltre a voi tifosi, voglio anche ringraziare tutti i miei compagni, gli allenatori, staff tecnico e tutte le persone che fanno parte di questo club per questi anni, per il vostro aiuto e il vostro appoggio.

Le nostre strade si separano però sappiate che mi riempie d’orgoglio aver fatto parte di un club con tanta storia com’è il Napoli. Ancora una volta Forza Napoli Sempre”.

