Scambio Zielinski-Luis Alberto, Bagni: “Non lo farei mai, vi dico il motivo”

Scambio Zielinski-Luis Alberto, il commento di Bagni

L’ex Napoli Salvatore Bagni è intervenuto a Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”,dicendo la sua sull’eventuale scambio Zielinski-Luis Alberto. Di deguito le sue dichiarazioni:

“Non farei mai lo scambio ,Zielinski è nettamente superiore. Per me non è alla pari, se ci fosse un conguaglio andrebbe bene. Per lui la soluzione migliore è una squadra che ha vinto e gli dia libertà totale. Sarri non è uno stupido, Luis Alberto con lui non ha avuto vita facile. Zielinski ti fa 10 gol a campionato ed ha una grande duttilità. Per me tecnicamente è difficile trovare giocatori come il polacco”.

