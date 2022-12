Zielinski: “Abbiamo perso giocando la sfida più bella”

Il centrocampista Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Rai 1 dopo la sconfitta della Polonia con la Francia.

La Polonia di Piotr Zielinski è stata sconfitta dalla Francia e di conseguenza eliminata dal Mondiale. Il centrocampista del Napoli ha rilasciato qualche dichiarazione dopo la gara ai microfoni di Rai 1:

“Questa gara è stata fatta bene, preparata bene. È stata la nostra miglior prestazione in questo Mondiale, purtroppo abbiamo affrontato i campioni del mondo. Qualche volta li abbiamo messi in difficoltà, ma si vedeva che sono troppo forti. Nel primo tempo ho avuto un occasioni ed ho voluto tirare forte. Magari è stata un’idea sbagliata. Peccato, potevo segnare ed andare in vantaggio. Però forse non sarebbe cambiato tanto. Questo Mondiale è stato positivo, dopo 36 anni siamo usciti dalla fase a gironi. Penso che dobbiamo essere orgogliosi, poi l’ultima gara che abbiamo fatto è stata la migliore, dobbiamo giocare con più coraggio e determinazione, voglia di fare male. Così possiamo fare belle cose.”

Fonte foto: Instagram @zielu_94

