Il Napoli sfida il Milan per Kadioglu, il Fenerbache chiede 12 milioni per la cessione

Il Napoli su Kadioglu, sfida con il Milan anche sul mercato

Il Napoli continua a seguire molto da vicino il centrocampista del Fenerbache Ferdi Kadioglu, che nelle ultime settimane sembra aver suscitato molto interesse tra i dirigenti azzurri. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, oltre i partenopei anche il Milan ha iniziato a prendere informazioni sul mediano. Il Fenerbache chiede 12 milioni per la cessione, come confermato anche dal padre che ne cura anche gli interessi, ci sono stati già contatti sia con il Milan che con il Napoli. L’ultima parola spetta sempre al club turco, che potrebbe anche decidere di cedere Kadioglu magari già nella prossima sessione del mercato invernale.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bergomi: “L’Inter deve battere il Napoli per lanciare un messaggio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nas scoprono 165 sanitari irregolari in ospedali e Rsa