Tonacci:”Suarez convocato in procura, mancano i presunti corruttori”

Tonacci, aggiornamenti sul caso Suarez

Nel corso di Punto Nuovo Show, è intervenuto Fabio Tonacci che ha dato ulteriori aggiornamenti sulla vicenda Suarez. Ecco quanto dichiarato:

“Non è stato ancora deciso che giorno Suarez dovrà testimoniare. Lui è a Madrid e la procedura non è snella come sentire qualcuno che è qui in Italia. Forse parlerà in spagnolo, se ciò che dicevano i professori intercettati è vero. Pur non essendoci nessuno della Juventus nel registro degli indagati, ci sono ancora punti dell’inchiesta che potrebbero compromettere questa tranquillità. e dovesse venire fuori una circostanza d’accordo, che i PM potessero configurare come corruzione, allora la situazione potrebbe cambiare. In queste ore i periti tecnici stanno analizzando migliaia di email, messaggi e tutto ciò che contengono telefoni e computer. Ci sono tre presunti corrotti, ma manca il presunto corruttore. Al momento gli inquirenti ritengono di non averlo trovato e dal punto di vista giuridico è possibile. Può darsi che da soli abbiano deciso di fare un favore alla Juventus o Suarez senza che a monte ci sia una richiesta specifica. Nella registrazione dell’esame, appare esattamente ciò che decidono di chiedere a Suarez.”

