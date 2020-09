Ugolini sul futuro del Napoli

Massimo Ugolini, è intervenuto ai microfoni di Sky parlando del presente e del futuro del Napoli. Di seguito, vi riportiamo quanto dichiarato:

“Zero gol subiti sono un indicatore abbastanza incoraggiante nonostante Napoli molto europeo, nel segno del 4-2-4. Solidità difensiva importante. I due nuovi acquisti, non fatti quest’estate, sono Lozano e Koulibaly. Se il centrale azzurro resterà, come dice Giuntoli, il Napoli ha la garanzia di competere a grandi livelli per tutta la stagione. Il Napoli può candidarsi ad un ruolo da protagonista in questo campionato.”

