Nainggolan è stufo della sua situazione, vuole tornare al Cagliari

Nainggolan vuole tornare in Sardegna ma manca l’accordo tra le società

Radja Nainggolan non gradisce la sua situazione in nerazzurro e spinge per poter tornare a vestire la maglia del Cagliari. Ad oggi la distanza tra domanda e offerta è ancora un ostacolo ma la situazione potrebbe evolversi nei prossimi giorni, con la volontà del giocatore decisiva per la risoluzione dell’affare

Stando a quanto riportato da “Calciomercato.it“, Radja Nainggolan, centrocampista belga di proprietà dell’Inter, non avrebbe gradito le scelte di Antonio Conte nei suoi confronti. Il tecnico lo vede infatti come un comprimario nella rosa della Beneamata, basti pensare ai minuti giocati contro la Fiorentina.

Alla finestra c’è sempre il Cagliari di Eusebio Di Francesco. Nainggolan vuole tornare in rossoblù, ma i sardi e l’Inter devono raggiungere un accordo, che potrebbe arrivare sulla base di un’operazione a titolo definitivo a 10 milioni di euro. L’Inter si prepara a dare l’addio anche a Milan Skriniar che è pronto ad unirsi a Mourinho al Tottenham.

