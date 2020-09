Benevento, Insigne Jr: “Lorenzo tornerà contro di noi. Sarà un’emozione giocare contro di lui”

Roberto Insigne ha parlato, a Radio Punto Nuovo, della vittoria della sua squadra a Genova contro la Sampdoria e dell’infortunio del fratello

Roberto Insigne, attaccante del Benevento e fratello del Lorenzo napoletano, è intervenuto in diretta a “Punto Nuovo Sport Show”, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, parlando della vittoria della sua squadra a Genova contro la Sampdoria e dell’infortunio del fratello:

“A Genova, dopo il 2-0, non avevamo paura di niente, soprattutto per aver giocato bene i primi 20’. Abbiamo fatto noi la partita, ero sereno. Questa società crede in me e con essa anche Inzaghi, io sono sempre a disposizione: se faccio quel che devo fare e lo faccio al meglio, trovo sempre spazio. Lorenzo? L’ho sentito pochi minuti fa. Mi ha fatto una battuta: “Tornerò contro di voi”. Gli ho chiesto come stesse, ha detto che ha un po’ di fastidio. Quando mi ha detto che con noi sarebbe tornato, gli ho risposto: “Devi tornare per forza?!”. Sarà una grande emozione giocare contro di lui”.

