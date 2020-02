Scozzafava: ”Gattuso ha vinto la sfida dello spogliatoio”

Scozzafava: la sfida dello spogliatoio Gattuso l’ha vinta, utilizzando la tecnica del pane al pane e vino al vino. Schierando le uniche formazioni che gli davano garanzia, a prescindere dal valore del cartellino del singolo giocatore

Monica Scozzafava, nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, analizza il recente operato di Gattuso, allenatore dl Napoli.

Questo quanto scrive la giornalista:

“La sfida dello spogliatoio Gattuso l’ha vinta, utilizzando la tecnica del pane al pane e vino al vino. Schierando le uniche formazioni che gli davano garanzia, a prescindere dal valore del cartellino del singolo giocatore, senza neanche stare troppo a pensare ai musi lunghi dei big. Esser chiari gli ha garantito credibilità e rispetto da parte dei giocatori.

La sfuriata con Allan è già passata, il brasiliano ha capito e gli ha anche chiesto scusa. Con Meret, il portiere del futuro, pure è stato chiaro: se Ospina è più funzionale al nuovo corso, gioca lui. Così come ha dovuto mettere da parte Llorente pur riconoscendogli doti tecniche e soprattutto esperienza.Adesso però è chiamato a un’ulteriore sfida: due giocatori per ruolo, per la maggior parte dei casi di eguale valore. Chi non gioca deve sentirsi sempre parte del progetto”. Conclude Scozzafava.

