Gattuso e Giuntoli corrono in aiuto ai dipendenti del Napoli messi in cassa integrazione

Gattuso e Giuntoli rinunciano ad un mese di stipendio per compensare le perdite economiche dei lavoratori del club

Gennaro Gattuso e Cristiano Giuntoli corrono in aiuto ai dipendenti del Napoli messi in cassa integrazione a causa dell’emergenza coronavirus. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il tecnico e il direttore sportivo della società azzurra hanno deciso di rinunciare a un mese di stipendio per compensare le perdite economiche dei lavoratori del club.

