Federico Chiesa può partire ma Commisso fissa la data limite

Federico Chiesa è super richiesto ma Commisso lo vende solo prima del 3 ottobre

Federico Chiesa è uno dei protagonisti del mercato. Il figlio d’arte sembra destinato ad andar via dal giorno 1 del calciomercato ma è ancora un giocatore della Fiorentina. Commisso ha aperto alla cessione ma entro e non oltre il 3 ottobre. Dopo quella data il giocatore sarà ritenuto intoccabile

Federico Chiesa, esterno destro della Fiorentina di Rocco Commisso, potrebbe lasciare Firenze nelle ultime battute di questa strana sessione di calciomercato. Il figlio di Enrico, in gol sabato sera contro l’Inter di Antonio Conte, è un obiettivo per la Juventus di Andrea Pirlo e, soprattutto, per il Milan di Stefano Pioli.

Secondo però quanto riportato da “Calciomercato.it”, la Fiorentina avrebbe stabilito una data limite per concludere un’eventuale operazione. Stiamo parlando della giornata di sabato 3 ottobre, deadline per presentare un’offerta allo staff di Commisso. I viola potrebbero usare i soldi della cessione dell’enfant prodige per prendere un centravanti forte, notizia delle ultime ore l’interesse per Milik.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Rai, Venerato: “Per Milik aspettiamo fino al 5 ottobre, il Napoli non deve rimpiazzarlo”

Infortunio Insigne: ecco i tempi di recupero

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus: Francia, 11.123 nuovi casi in 24 ore