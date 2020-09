Calciomercato – Llorente vuole la Juventus o l’Inter. Lo Spezia resta alla finestra

Lo Spezia ha alzato il pressing per Fernando Llorente ma lo spagnolo attende una chiamata da Milano o Torino

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazione sul suo sito:

“Lo Spezia ha alzato il pressing per Fernando Llorente, pronto ad aumentare l’offerta da 2,5-2,6 milioni a stagione, contratto biennale, più eventuali bonus. Llorente chiede ancora tempo allo Spezia. Spera in Inter o Juve come quarta punta, ma per ora nulla”.