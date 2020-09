Calciomercato – L’Everton fa sul serio per Milik ma un altro club non molla il polacco

L’Everton sarebbe pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro per il cartellino del polacco

Arkadiusz Milik, il bomber con la valigia in mano pronto a lasciare Napoli. De Laurentiis e Giuntoli lavorano sulla sua cessione in questi ultimi giorni di fine calciomercato. Secondo quanto riportato da Daily Mail, l’Everton sarebbe pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro per il cartellino del polacco ma c’è da segnalare che, in queste ore, si è rifatto sotto il Manchester United, a caccia di una punta.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Genoa corre ai ripari, preso nuovo portiere dal Lecce: il Tweet di Di Marzio

Cessioni: Koulibaly resta ma quattro azzurri sono con la valigia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: dal 22 ottobre via al concorso straordinario