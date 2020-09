Calciomercato, Vecino può arrivare. La strategia di ADL per accontentare Gattuso

Calciomercato, Vecino colpo last minute?

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo, l’ultima idea ha il nome di Matías Vecino dell’Inter. Nelle scorse settimane, l’uruguaiano è stato offerto al Napoli e viene considerato un esubero dal club nerazzurro. L’esperto di mercato, Nicolò Schira, ha dato aggiornamenti importanti riguardante la trattativa attraverso Twitter. Ecco quanto riportato:

“Il Napoli per ora non va oltre prestito con diritto di riscatto per Vecino, mentre Inter vuole obbligo (10-12 milioni) a determinate condizioni. Questione stipendio: essendo l’uruguaiano infortunato fino a novembre, De Laurentiis vuole che le mensilità di ottobre e novembre siano a carico di Suning”.

