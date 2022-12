Il Mattino – Caso Juve, accordo anti-CR7 e stipendi ai ‘senatori’: spunta accordo segreto.

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare dello scandalo in casa Juventus. A quanto pare, CDA appoggiato dal presidente Andrea Agnelli, avrebbe studiato un piano per evitare in qualsiasi maniera contatti con Cristiano Ronaldo, con l’intenzione di evitare di pagargli gli ultimi stipendi. Come se non bastasse, spunta anche un accordo segreto con i ‘senatori’ della squadra, ad oggi ex bianconeri:

“Caso Juve, stipendi ai ‘senatori’: l’accordo segreto. Un piano anti-CR7. Se non chiede soldi non lo inseguiamo. E spunta l’accordo segreto con i senatori Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon”.

