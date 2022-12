La Gazzetta dello Sport – Juve, patto segreto: giocatori no ai tagli, Chiellini mediava.

La cronaca sportiva è ancora concentrata sullo scandalo in casa Juventus, perché qui le sorprese non finiscono mai. A fare scalpore, sulle prime pagine odierne, è il famoso patto segreto della dirigenza bianconera in merito agli stipendi, che come specificato dal quotidiano «tre dei quattro ratei saranno redistribuiti sui contratti in essere a partire dal 2020-21 e la cifra sarebbe stata corrisposta come incentivo all’esodo». I giocatori, chiaramente in disaccordo con l’idea della società, hanno rifiutato l’offerta ed era proprio, l’ormai ex capitano, Giorgio Chiellini a mediare tra le parti.