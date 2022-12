La Gazzetta dello Sport – Kadioglu, Napoli e Milan in corsa: interesse confermato dal padre.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, Ferdi Kadioglu, sarebbe finito nel mirino di Napoli e Milan e a confermarlo sarebbe stato proprio il padre del giocatore.

“Kadioglu è un’idea per il Milan del futuro: dodici milioni di euro per garantirsi un abile tuttofare. Stipendio in linea e l’ambizione di misurare le proprie qualità in un campionato più competitivo. Per lui, almeno secondo quanto aveva raccontato il padre agente, Feyzullah Kadioglu, sarebbe già duello in vetta: «Napoli e Milan ci hanno contattato e fa piacere l’interesse di grandi club. La priorità resta il Fenerbahce, mio figlio vuole vincere il campionato qui. Se però la società dovesse darci il via libera allora valuteremmo le opzioni di mercato».