Corriere dello Sport – Champions, tifosi Napoli e Milan potranno accedere al settore ospiti.

L’edizione odierna del quotidiano, ha rilasciato un’ottima notizia per i tifosi del Napoli e del Milan. In vista della sfida di Champions League, sarà possibile per loro accedere al settore ospiti. L’Osservatorio ha dato l’ok per l’apertura di quest’ultimi, ma con una sola eccezione: sarà necessaria la Fidelity Card.

