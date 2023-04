Osimhen, filtra ottimismo: può rientrare contro il Milan in CL

Per Victor Osimhen, queste sono ore cruciali, perché come annunciato dalla SSC Napoli, in questi giorni l’attaccante si sottoporrà agli esami strumentali, per certificare lo stato della lesione muscolare che lo ha colpito. Tuttavia, la stazione radio ha caricato i tifosi, perché secondo quest’ultima, potrebbe esserci il rientro anticipato per il bomber azzurro.

Il 12 aprile, in occasione del match di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, il nigeriano dovrebbe essere a disposizione. Tanto che fonti molto vicine al giocatore hanno rassicurato: lo staff medico sta facendo di tutto per rimetterlo in carreggiata quanto prima, anche se l’ultima parola spetterà a Spalletti.