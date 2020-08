SPORTITALIA – Koulibaly aspetta il via libera, ha accettato la proposta del City!

Koulibaly aspetta il via libera: Napoli e City trattano i bonus. Ingaggio da 9-10 milioni a stagione

Kalidou Koulibaly aspetta il via libera. Lui ha completamento accettato la proposta del Manchester City, ingaggio da 9-10 milioni a stagione. Il suo ciclo a Napoli ormai è ai titoli di coda.

Cosa manca adesso? Che i due club trovino l’intesa definitiva sui bonus, partendo da una base fissa da 70 milioni. La cessione del difensore azzurro è importante per affondare il colpo su Gabriel visto che in queste ore si è fatto avanti prepotentemente l’Arsenal.

Queste trattative non si chiudono in poche ore, ovviamente, chi lo pensa conosce il mercato a modo suo. Si tratta soltanto di avere pazienza, ma la scelta di Koulibaly è stata ormai fatta. In attesa della quadratura definitiva tra Manchester City e Napoli, passaggio imprescindibile per arrivare alla fumata bianca.