Victor Osimhen è stata l’ultima follia di mercato fatta da ADL

La Gazzetta dello Sport – Victor Osimhen è stata l’ultima follia di mercato fatta dal Napoli.

L’edizione odierna del quotidiano, ritorna sulla vicenda di Victor Osimhen, a quando il Napoli fece l’ultima follia di mercato:

“Riguardando indietro quella di Osimhen è stata l’ultima “follia” sul mercato di Aurelio De Laurentiis che ha poi intrapreso una dieta ferrea per rimettere i conti in equilibrio senza debiti bulimici o squadre anoressiche. E non c’è dubbio si sia trattato di un investimento lungimirante. Senza quello oggi il Napoli avrebbe rischiato l’anonimato”.

