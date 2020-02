Colonnese: “Napoli, prendi ancora troppi gol”

Ciccio Colonnese, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha parlato del momento del Napoli in merito agli ultimi risultati ottenuti sul campo

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ciccio Colonnese, ex difensore di Napoli e Inter. Ecco le sue dichiarazioni in merito agli ultimi risultati del club azzurro: “La crisi non è finita. Anche se il Napoli ha vinto con la Sampdoria, squadra molto dura, non è ancora la squadra di una volta, perché prende ancora troppi gol. La difesa deve essere migliorata, non si possono prendere gol così facilmente. La squadra è migliorata dal punto di vista del gioco. I nuovi arrivi stanno portando un valore aggiunto, ma bisogna recuperare gente importante come Koulibaly a Allan“. Un ultimo appunto su Di Lorenzo: “Deve tornare nel suo ruolo, sulla fascia destra. Sta facendo bene da centrale ma ci sono dei meccanismi naturali che il Napoli ha con Koulibaly centrale e Di Lorenzo esterno”.

