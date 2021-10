Rocchi: “Espulsione Spalletti? Massa è introverso ed ha reagito così”

Gianluca Rocchi interviene in difesa di Luciano Spalletti, in seguito all’espulsione decretata a fine gara dall’arbitro Massa.

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A, è stato intervistato questa mattina da Radio Anch’io lo Sport, per parlare dell’espulsione di Luciano Spalletti decretata a fine gara dall’arbitro Massa:

“Io ero a Roma, ho parlato con entrambi gli allenatori che a fine partita si sono scusati. Spalletti è toscano come me, ha la battuta come me, se avesse fatto la battuta a me avrei reagito diversamente, Massa è introverso e ha reagito così. Si è sentito attaccato, noi ai nostri ragazzi abbiamo chiesto di essere educati ma intransigenti e lo stanno facendo”.

