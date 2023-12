Spalletti: “Raspadori ragazzo fantastico, rispetta tutti i suoi impegni”

Il tecnico Luciano Spalletti ha esaltato l’attaccante del Napoli e della Nazionale italiana Giacomo Raspadori.

Il tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport ed ha parlato di alcuni giocatori tra cui l’azzurro Giacomo Raspadori. I due hanno lavorato insieme lo scorso quando l’allenatore sedeva sulla panchina del Napoli; ma anche attualmente in quanto l’attaccante appartiene anche alla Nazionale italiana.

Di seguito le sue parole:

“Non mi pongo limiti, dipende solo da quanto riusciremo a migliorare, in primo luogo dentro di noi. Ci sono tanti giocatori giovani che possono crescere, come Scalvini, Udogie, Scamacca e davanti abbiamo, con Retegui, Raspadori, Kean, Immobile molto più di quanto si pensi. Raspadori, ad esempio, è un ragazzo fantastico: non rinuncia a impegnarsi né in allenamento né nel preparare uno dei suoi esami universitari.”

