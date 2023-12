Genoa su Zanoli, intanto il Napoli si concentra sul centrocampo

Alessandro Zanoli sarebbe nel mirino del Genoa, intanto il Napoli starebbe osservando qualche centrocampista.

Il giornalista Marco Giordano ha affermato che il Genoa sarebbe interessata al difensore del Napoli Alessandro Zanoli. Non solo: il club azzurro avrebbe attualmente gli occhi bene aperti sul mercato, in particolare si starebbe concentrando su qualche rinforzo a centrocampo. Per tale motivo starebbe studiando tre o quattro profili in attesa del mercato di riparazione che comincerà in breve tempo.

Tali notizie sono state riportate sull’account Twitter del giornalista.

Ecco in seguito quanto riportato:

+++Aggiornamento @sscnapoli +++ Zanoli può andare in prestito a gennaio. Piace al Genoa e non solo. Il Napoli può prendere un’alternativa a Di Lorenzo di maggiore esperienza. Sul centrocampista: si cerca un uomo con caratteristiche alla Anguissa, soprattutto dal punto di vista difensivo. Si seguono 3-4 profili: si deve cercare di stringere subito vista la partenza del camerunense per la Coppa d’Africa.”

Fonte foto in evidenza: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Palmeri: “È Lobotka che dà colpo d’anca a Lautaro: i media accattoni di consenso”

Dopo Napoli-Inter: arriva il provvedimento per l’arbitro Davide Massa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’Inter di LAutaro vince contro il Napoli di Osimhen