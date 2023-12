Rugani recupera per Juventus-Napoli, le ultime su Locatelli

Il difensore della Juventus Daniele Rugani ha recuperato per la sfida contro il Napoli; anche Manuel Locatelli potrebbe tornare disponibile.

Mancano tre giorni alla sfida tra Juventus e Napoli e l’edizione odierna di Sky Sport ha riportato il punto della situazione su ciò che sta accadendo in casa bianconera. Il difensore Daniele Rugani ha recuperato dall’influenza che lo aveva colpito di recente, dunque è certamente recuperato. Il club bianconero è ottimista anche nei riguardi del centrocampista Manuel Locatelli, attualmente alle prese con un dolore al costato.

Di seguito quanto riportato in merito:

“La settimana di Juventus-Napoli che si è aperta con gli abbracci tra Giuntoli, De Laurentiis e Spalletti al Galà del calcio di Milano, continua con le buone notizie che arrivano dalla Continassa. Rugani e anche Locatelli sono di fatto recuperati. E se per il difensore c’erano da smaltire le scorie di un’influenza, per il centrocampista c’è il dolore al costato che sta condizionando prestazioni e partite. Ma per la grande sfida dello Stadium di venerdì contro il Napoli, cresce l’ottimismo di vederlo protagonista fin dall’inizio.”

Fonte foto in evidenza: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Palmeri: “È Lobotka che dà colpo d’anca a Lautaro: i media accattoni di consenso”

Dopo Napoli-Inter: arriva il provvedimento per l’arbitro Davide Massa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’Inter di LAutaro vince contro il Napoli di Osimhen