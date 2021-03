Napoli: ADL vuole ridurre il monte ingaggi, può partire anche Osimhen

Il Mattino, nella sua edizione odierna, fa il punto della situazione in casa Napoli. Il quotidiano riferisce che, indipendentemente dalla qualificazione in Champions League, Aurelio De Laurentiis vuole comunque ridurre il monte ingaggi. Il piano del presidente azzurro sarebbe quello di cedere i big e di optare per un allenatore “low cost”, e Victor Osimhen potrebbe essere uno dei big sacrificati. Non è da escludere quindi che il nigeriano, dopo una sola stagione in azzurro, possa dire addio al Napoli nel caso in cui venga fatta ad ADL un’offerta ritenuta sufficiente.