Giuntoli a lavoro, occhi su due difensori: Milenkovic e Senesi

Giuntoli a lavoro: secondo La Repubblica, il ds azzurro starebbe lavorando sulla fascia difensiva del Napoli. Al momento spuntano due nomi.

Sono due i nomi su cui Giuntoli sta lavorando in questo periodo pre-mercato estivo.

Il Napoli riflette, i possibili colpi che farebbero al caso della di fesa del Napoli al momento sono due. In vista della prossima stagione, nella quale Maksimovic, molto probabilmente, lascerà la squadra e la poca affidabilità di Rrahmani, gli azzurri sono alla ricerca di un centrare di livello.

Gli occhi di Giuntoli starebbero puntando su due profili: Milenkovic della Fiorentina e Senesi del Feyenoord. L’acquisto di uno di uno di questi due difensori potrebbe essere utile anche in caso di passaggio dalla difesa a 4 a quella a 3 uomini. Difatti con un possibile nuovo dirottatore a capo della panchina partenopea, come Simone Inzaghi o Ivan Juric, sarebbe un ottimo colpo poiché il loro schema di gioco è perlopiù indirizzato sullo schieramento a tre in difesa.

