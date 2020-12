Verso Crotone-Napoli: Ruiz out, spazio ad Elmas

Il tempo di rientrare in città dopo la sfida di Europa League in casa dell Az, che il Napoli deve pensare alla trasferta di Crotone.

Gli azzurri voleranno nel pomeriggio in Calabria, in vista della sfida di domani pomeriggio alle 18 contro i pitagorici. Diverse novità di formazione rispetto a giovedì. Tra i pali torna Meret, in difesa spazio a Manolas e Mario Rui. A centrocampo la novità più importante: Fabian Ruiz ha, infatti, un piccolo fastidio muscolare e, pertanto non ci sarà, al suo posto Elmas.

In avanti rientrerà Lozano mentre Petagna potrebbe far rifiatare Mertens. A riportare la notizia è Tuttosport.

