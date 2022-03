Atalanta-Napoli, spazio a Mertens: potrebbe far cambiare idea ad ADL

Dries Mertens sarà certamente in campo per Atalanta-Napoli e ciò rappresenterà per lui un occasione d’oro.

Con l’assenza di Victor Osimhen a causa del cartellino giallo rimediato contro l’Udinese, Dries Mertens sarà chiamato in campo a disputare Atalanta-Napoli. Il belga sicuramente non vede l’ora di mostrare a tutti il suo valore, soprattutto perché una prestazione positiva potrebbe cambiare il suo futuro professionale.

Il contratto di Mertens è in scadenza nel 2023 ed attualmente non è arrivata nessuna proposta di rinnovo. Chissà però se il Presidente non cambierà idea qualora dovesse vedere una buona gara disputata dall’attaccante.

Ecco quanto riportato dal quotidiano Il Mattino:

“Aveva bisogno di ricaricare le batterie e Spalletti ha saputo aspettare. Anche perché il suo momento sarebbe arrivato, e dopo la sosta toccherà ancora a lui. Lui che ha il contratto in scadenza con il Napoli e al momento non ha ricevuto segnali per un rinnovo (l’opzione per un altro anno è a favore del club azzurro). Ma la cosa non lo turba, anzi, vuole chiudere la sua lunga avventura napoletana da protagonista, diventando papà e magari vincendo qualcosa di unico.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caressa su Osimhen: “Sta diventando il leader emotivo del Napoli”

Ag. Di Lorenzo: “Altro che un mese di stop, salterà solo Atalanta e Roma”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il piccolo Oleh: “Putin mi ha distrutto la scuola”