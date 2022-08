Fabian-PSG: la trattativa non decolla, la situazione Navas

L’approdo di Fabian Ruiz al PSG potrebbe non essere scontato

La redazione di SkySport fa il punto della situazione su Fabian Ruiz e Keylor Navas. Per Fabian la trattativa non sta decollando e il giocatore è di fatto ai margini del Napoli dopo le proposte di rinnovo rifiutate e le parole di Luciano Spalletti dopo Verona-Napoli.

Per Keylor Navas c’è una trattativa ma il portiere non intende rinunciare al suo alto ingaggio, ragione per cui sarà necessario che il PSG ne paghi una parte parte come contributo o come buonuscita. Non riuscisse il Napoli a portare a casa il costaricano resterebbe Meret come primo portiere con Sirigu secondo.

