Arbitri & Arbitri – Francesco Forneau sarà l’arbitro di Napoli-Monza

Arbitri & Arbitri – Francesco Forneau dirigerà Napoli-Monza, gara valida per la seconda giornata di Serie A

Figlio di un belga di origini francesi e di madre italiana ha iniziato ad arbitrare nel 2006, arrivando in Lega Pro nel 2014. Ha trascorso tre anni in terza serie nei quali ha diretto anche una finale di Coppa Italia di categoria. Promosso in C.A.N. B nel 2017 ha esordito nella serie cadetta il 3 settembre, in occasione di Cesena-Venezia, terminata 0-0.

Dopo pochi mesi fa il suo debuttato in Serie A il 30 dicembre nella partita Benevento-Chievo, vinta dal club campano per 1-0. Dopo aver diretto complessivamente sei incontri nella massima serie, tra cui la partita che ha assegnato lo Scudetto alla Juventus, il 1º settembre 2020 viene promosso insieme al marchigiano Juan Luca Sacchi, in CAN A.

Lo stesso giorno viene inserito tuttavia nell’organico della CAN A-B, nata dall’accorpamento di CAN A e CAN B: dirigerà sia in Serie A che in Serie B. Nella stagione 2020-2021 viene designato in 9 partite del massimo campionato e in 5 in cadetteria. Nello scorso campionato invece ha diretto ben 11 gare.

I precedenti di Forneau con il Napoli

Forneau ha un solo precedente in Serie A con gli azzurri: Napoli-Udinese 2-1 del 19 marzo 2022. In gare non ufficiali ha diretto anche l’amichevole estiva a Castel di Sangro Napoli-Mallorca 1-1 dello scorso 31 luglio.

I precedenti di Forneau con il Monza

Il fischietto romano ha un diretto una sola gara del Monza: una sconfitta per 3-0 contro il Real Vicenza in Serie C, stagione 2014/2015.

Alessandro Santacroce

