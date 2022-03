Napoli-Udinese, troppo severo il giallo a Osimhen. Fourneau non convince

Troppo severo il giallo di Forneau a Osimehn

Il Corriere dello Sport ha analizzato alla moviola alcuni episodi di Napoli-Udinese, l’arbitro Francesco Fourneau non ha convinto del tutto il quotidiano che comunque assegna un in pagella al fischietto romano. Ecco quanto riportato:

“Braccio largo di Rrahmani nell’anticipare Deulofeu: giallo e squalifica per il centrale del Napoli che salterà la trasferta di Bergamo. Osimhen segna il terzo gol ma è leggermente oltre Pablo Marì, ultimo difensore dell’Udinese. Corretto non estrarre cartellini quando Di Lorenzo tampona Silvestri in uscita bassa (ecco spiegato il maxi-recupero, sei minuti) .

Non si dà pace Cioffi, tecnico dell’Udinese sull’espulsione di Marì al 38’ della ripresa, che però interviene violentemente su Zielinski. Molto severo il giallo inflitto a Victor Osimhen (che la prende di mano, da terra, su un rimbalzo fortuito), anche lui prossimo alla squalifica”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Vittoria nel segno di Spalletti, una mossa del mister ha ribaltato l’Udinese

UFFICIALE, SSC NAPOLI – Trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro per Di Lorenzo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina, Zelensky: stiamo dimostrando di saper combattere