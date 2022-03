Del Genio attacca Cioffi: “Gesto antisportivo, meglio che non si lamenti”

Del Genio attacca Cioffi su un episodio

In diretta ai microfoni di Tele A è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, che non ha apprezzato l’atteggiamento di Cioffi in conferenza stampa ricordando un episodio avvenuto durante la gara. Ecco quanto dichiarato:

“Bisogna dire che al Diego Armando Maradona c’è stato un gesto di totale antisportività da parte dei friulani. Mi dispiace dire certe cose perché lì ci sono tanti amici. Mentre Giovanni Di Lorenzo è a terra e Kalidou Koulibaly sta provando a mettere il pallone fuori, i calciatori dell’Udinese lo vanno a pressare e ripartono. Poi l’Udinese reclama un calcio di rigore per un intervento di Mario Rui. Mister Cioffi se n’è lamentato in conferenza stampa, ma avrebbe fatto meglio a tacere considerando anche come è nata l’azione alla quale ha fatto riferimento”.

