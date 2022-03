Oggi esami per Di Lorenzo, le sensazioni non sono positive

Oggi gli esami per Di Lorenzo

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Giovanni Di Lorenzo sosterrà oggi degli esami per verificare l’entità del suo infortunio. Il terzino azzurro, dopo uno scontro con il portiere dell’Udinese Silvestri, ha riportato una forte contusione al ginocchio che l’ha costretto ad uscire dal campo. C’è molta apprensione per le sue condizioni, anche perchè ieri è uscito dallo stadio in stampelle. Gli esami verranno effettuati direttamente a Coverciano, in accordo tra il Napoli e lo staff sanitario della Nazionale.

