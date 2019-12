Lobotka – Napoli operazione quasi fatta!

“Lobotka è un buon giocatore e nel mercato di riparazione serve inserire giocatori pronti. Quando vengono da un campionato diverso possono esserci dei problemi e Lozano lo dimostra. E’ ovvio che l’Arsenal non cede Torreira, a gennaio è difficile fare mercato perchè quando hai bisogno di un giocatore viene sopravvalutato. Quando devi impostare il gioco, la fisicità conta poco, la cosa importante è avere i tempi giusti. Poi è chiaro che quando devi difenderti sulle palle inattive paghi qualcosa, ma è sempre meglio la qualità quando vuoi ragionare ad alti livelli”. Ibrahimovic ha forza e personalità e gli basterà giocare con la sua professionalità e capacità. Non va paragonato a Lobotka che è un giovane”.

“Lobotka è un buon giocatore, ma non ha la struttura fisica, al pari di Allan, per competere ad esempio nel gioco aereo. E’ questa l’unica pecca che vedo: avendo già un piccoletto a centrocampo, forse servirebbe un calciatore dalle caratteristiche fisiche diverse. Dobbiamo capire come sta Ghoulam, credo che oltre alla questione fisica, si sia rotto qualcosa tra il calciatore o il suo entourage e la società. Se così fosse, il Napoli dovrà andare sul mercato perché Mario Rui da solo non basta e Rodriguez è un nome. Poi, c’è bisogno di un altro attaccante anche perché immagino che Llorente andrà via”.