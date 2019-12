Haaland lascia il Salisburgo, futuro in Bundesliga per il norvegese

Tweet on twitter

Il giovanissimo e fortissimo attaccante del Salisburgo Erling Haaland ha lsciato definitivamente il club austriaco.

Haaland approda un Bundesliga, è il nuovo attaccante del Borussia Dortmund. Il portale calciomercato.it riporta del trasferimento del norvegese:

“Sfuma l’obiettivo di mercato Erling Haaland per la Juventus. Il centravanti norvegese era un obietitvo concreto dei bianconeri, ma pochi minuti fa è arrivata la notizia ufficiale del suo tesseramento da parte del Borussia Dortmund. L’annuncio è stato dato dal club tedesco sui suoi canali ufficiali. Firma di un contratto fino al 2024 per il bomber, che dice addio al Salisburgo.

Haaland si unirà subito alla sua nuova squadra, raggiungendola il 3 gennaio per il ritiro invernale (la Bundesliga è in pausa fino a fine gennaio) che si terrà a Marbella, in Spagna.

I gialloneri beffano una concorrenza molto agguerrita, la Juventus era intenzionata a spingere sull’acceleratore e stava muovendo passi concreti con Mino Raiola, agente del giocatore. Sul classe 2000 erano segnalati anche Milan e Manchester United.”

